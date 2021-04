A fine stagione il Bayern Monaco cambierà allenatore. Hans-Dieter Flick saluterà il club tedesco. Tra i sostituti spunta anche Max Allegri.

Il Bayern Monaco è pronto a cambiare. A fine stagione, infatti, si concluderà l’avventura di Hans-Dieter Flick sulla panchina dei bavaresi. Dopo aver vinto praticamente tutto, il tecnico dei tedeschi ha annunciato che, a fine anno, saluterà il club. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la vittoria contro il Wolfsburg, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Oggi ho comunicato alla squadra la volontà di terminare il mio contratto con il Bayern Monaco a fine stagione. Ho informato la società dopo la sconfitta in Champions League contro il Paris Saint-Germain“.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bayern Monaco, anche Allegri per sostituire Flick

E’ già impazzato il toto-allenatore. Chi sarà il prossimo tecnico del Bayern Monaco? Come riporta i media tedeschi, anche Massimiliano Allegri è in corsa per la panchina dei bavaresi. L’ex allenatore della Juventus, però, è finito anche nel mirino della Roma per il post Paulo Fonseca. Resta sempre in piedi l’ipotesi di un clamoroso ritorno alla Juventus qualora fallisse definitivamente il progetto Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Smalling, emergono (ambigui) dettagli sulla rapina

Tra i candidati alla panchina del Bayern c’è anche Julian Nagelsmann. Per Flick, invece, è pronto un contratto con la Nazionale tedesca. Dopo l’Europeo, infatti, Low dirà addio alla Germania.