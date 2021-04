Gol, scandali e già due figli: Foden, quante storie a 20 anni

Phil Foden, gol decisivi e secondo figlio in arrivo a soli 20 anni: ora gli scandali sono finalmente alle spalle

Il talento del Manchester City Phil Foden, tra i protagonisti del successo contro il Borussia Dortmund in Champions con due gol tra andata e ritorno, sarebbe in attesa del secondo figlio insieme alla compagna Rebecca Cooke. Lo rivela il ‘Sun’.

I due, entrambi ventenni, avrebbero rivelato agli amici che una femminuccia sarebbe in arrivo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Phil e Rebecca, che stanno insieme fin dall’adolescenza, hanno già un bambino di due anni, Ronnie.

Foden, ora lo scandalo è alle spalle

Momento d’oro, dunque, per il centrocampista dei Citizens, che vede andare tutto a gonfie vele, sia in campo che fuori. E pensare che appena sette mesi fa Foden era al centro dello scandalo.

A settembre, mentre si trovavano con la nazionale inglese in Islanda, Foden e il connazionale del Manchester United, Mason Greenwood, avrebbero infatti invitato due ragazze in camera d’albergo, violando le restrizioni anti Covid.

I due furono allontanati dal ritiro dell’Inghilterra e il ct Gareth Southgate, pur non volendo entrare nello specifico della vicenda, criticò pubblicamente il loro comportamento. Lo stesso fecero Guardiola e Solskjaer.

Come se non bastasse, una truccatrice di nome Lucy Jones rivelò che Foden non sarebbe stato affatto nuovo alle avventure extraconiugali, portando la sua testimonianza personale. Ma, ammesso che sia così, la compagna deve aver evidentemente deciso di passarci sopra.