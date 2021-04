Il Milan si prepara alla sfida di domani contro il Genoa. Resta però una tegola importante per Stefano Pioli in vista del lunch match.

Per il Milan è arrivato davvero il momento della verità. Le prossime otto partite saranno cruciali per raccogliere i frutti di una semina durata un anno ma che, allo stato attuale, rischia di essere tremendamente amara. I rossoneri sono ancora secondi in classifica, con l’Inter ormai scappata via verso lo Scudetto.

Il problema grande arriva da dietro, dove c’è una vera e propria bagarre per un posto Champions. I rossoneri godono di una posizione di favore e della consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani, ma tutto può cambiare con un paio di scivoloni che, arrivati alla fine della stagione, si nascondono dietro l’angolo.

Ecco perchè la sfida di domani contro il Genoa di Ballardini, in programma alle 12.30 per il lunch match, assume un valore quasi decisivo. Ogni passo falso può dare modo a chi si trova alle spalle, Juventus ed Atalanta su tutte, di scavalcare i rossoneri. Napoli, Lazio e Roma sono appena dietro, pronte ad approfittare di ogni minimo errore.

Milan, Pioli non sorride: resta una tegola

Chiaro che, in una situazione di questo tipo, occorrono le forze di tutti per portare a casa l’obiettivo. Ed in casa Milan non si sorride a pieno sotto il punto di vista dell’infermeria. Ver è che il rientro di Alessio Romagnoli rappresenta un’ottima notizia per Stefano Pioli, ma al contempo ne arriva un’altra che di sicuro non lascia sereno il tecnico.

Davide Calabria, infatti, non compare nella lista dei convocati per la sfida di domani contro il Grifone. Un’amara delusione, visto che le ultime sembravano dare il giocatore in fase di recupero e pronto per tornare a disposizione del mister. Cosi non sarà, almeno per il match contro il Genoa.

E’ passato ormai quasi un mese dall’infortunio, ed i tempi stimati al tempo per il recupero di Calabria sembravano idonei per vederlo a disposizione già da domani. Pioli dovrà ancora aspettare, e nel frattempo fare affidamento sugli uomini a disposizione per portare a casa tre punti fondamentali.