Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A, scendono in campo il Torino e la Roma.

Per la Roma è stata una settimana molto intensa. Il passaggio del turno in Europa League ha rappresentato un passaggio importante per la squadra giallorossa, che adesso sogna in grande e permette ai tifosi di poter aspirare ad un traguardo ambito. Insomma, arrivare fino in fondo non è assolutamente utopia. Soprattutto adesso che i giallorossi sono lì, ad un passo dalla finale. Ne è consapevole Fonseca, che ora dovrà gestire le forze per non perdere di vista l’obiettivo in campionato.

Si, perchè la corsa Champions in campionato è molto trafficata. C’è anche la Roma che, al momento, si trova decisamente distaccata dalla altre e proprio per questo dovrà sudare il doppio per restare sulla scia delle squadra più a ridosso del quarto posto. Il rischio, infatti, è quello di mettere in secondo piano il campionato, dando spazio mentale soprattutto all’Europa League. Un pericolo che Fonseca dovrà evitare, soprattutto perchè la Roma rischierebbe troppo, soprattutto nel caso in cui non riuscisse a trovare le forze necessarie per arrivare fino in fondo.

Ed allora mente e corpo sul campionato, dove oggi la squadra di Fonseca si ritrova di fronte un Torino che ha bisogno assoluto di punti. La squadra granata, al contrario di quella capitolina, ha bisogno di punti per provare a conquistare una salvezza che è a portata di mano. La squadra di Davide Nicola ha la possibilità di decidere il proprio destino, ma è vietato sbagliare anche perchè da dietro le rivali spingono.

Torino-Roma, le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria. All. Nicola

