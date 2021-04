L’Inter oggi in campo contro il Napoli per avvicinarsi ancora di più allo scudetto, intanto Marotta incassa un no

Forse l’ultimo ostacolo prima di poter organizzare i festeggiamenti. L’Inter va al Diego Armando Maradona: c’è il Napoli di Gattuso sulla strada che porta allo scudetto. Sebbene gli undici punti dal Milan siano un vantaggio rassicurante, quella di stasera potrebbe essere vista come una partita da titolo: vincere ridurrebbe al lumicino le residue speranze dei rivali nerazzurri. Perdere, invece, potrebbe animare la fiammella rossonera.

Di certo dopo il Napoli, il calendario propone a Conte avversari sulla carta alla portata di Lukaku e compagni: Spezia, Verona, Crotone, Sampdoria, prima del duplice impegnativo test contro Roma e Juventus (e chiusura con l’Udinese) quando però la vittoria potrebbe già essere matematica. Anche per questo Marotta e Ausilio possono già pensare al mercato dove incassano un no che frena sul nascere una possibile trattativa.

Inter, Pochettino: “Ci teniamo stretto Florenzi”

Il no arriva da Parigi e passa per Roma. E’ quello di Mauricio Pochettino che in conferenza stampa ha commentato le indiscrezioni su Florenzi. L’esterno, in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, è uno dei calciatori accostato all’Inter per il prossimo anno. Un’operazione fattibile nel caso in cui il Psg non versi ai giallorossi i 9 milioni per rendere definitivo il suo trasferimento in Francia.

E proprio quello che – stando alle dichiarazioni del tecnico argentino – il Psg vuole fare. Pochettino, infatti, spiega che “Florenzi è importante per me e me lo tengo stretto”. Resta ovviamente da vedere se le parole del tecnico, con il Psg in piena corsa per la Ligue 1 e in semifinale di Champions League, siano le classiche dichiarazioni di facciata oppure siano l’indicazione della effettiva volontà del club parigino di continuare con Florenzi.