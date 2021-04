Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, a DAZN ha fatto il punto sui rinnovi dei calciatori rossoneri

Il Milan sta giocando contro il Genoa l’anticipo delle 12.30. Match fondamentale per i rossoneri che sono al secondo posto in classifica ad 11 punti dall’Inter capolista ed hanno 4 punti di vantaggio sul Napoli di Gattuso quinto.

L’obiettivo, importantissimo per le casse rossonere, è quello di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Sul banco della dirigenza ci sono da registrare anche la questione rinnovi: Ibrahimovic e Donnarumma in primis. Prima dell’inizio della sfida contro la squadra di Ballardini, Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, è stato intervistato da ‘DAZN’:

“Ibra? Siamo fiduciosi di chiudere un accordo con lui in tempi brevi, ma per gli altri giocatori che sono in scadenza non abbiamo novità. Siamo sereni perché la società ha fatto la sua parte, offrendo cifre importanti e crediamo di poter concludere in maniera positiva le varie trattative”.

Il dirigente ha poi continuato l’intervista: “Scamacca e Mandzukic? Abbiamo già giovani attaccanti forti che possono crescere dietro ad Ibrahimovic. Scamacca è giovane e forte, ma credo che il suo cammino sia ancora tutto da scrivere. Su Mandzukic posso dire che ha compiuto un gesto raro. Mario è molto scontento di non aver potuto dare il proprio contributo alla squadra. Crediamo che in queste ultime partite ci possa dare una mano”.