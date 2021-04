Il Covid-19 ferma la Serie B. Il campionato cadetto è stato sospeso d’urgenza fino al prossimo 1 maggio. Comunicato il nuovo calendario.

La Serie B si ferma causa Covid-19. E’ questo quanto deciso dall’assemblea riunitasi d’urgenza nella giornata di oggi. La decisione è stata maturata dopo lo stop all’attività agonistica imposto al Pescara a causa delle positività al Coronavirus del gruppo-squadra. L’ASL ha fermato, infatti, gli abruzzesi per ben quattordici giorni. L’Assemblea di Lega Serie B, dunque, ha sospeso le prossime due giornate di campionato, quelle di martedì 20 e sabato 24 aprile.

Serie B sospesa

Di conseguenza, l’assemblea ha deliberato le nuove date delle prossime giornate di campionato: la sedicesima, la diciassettesima, la diciottesima e la diciannovesima giornata di ritorno di Serie BKT 2020/2021 cambiano.

Le date delle ultime quattro giornate di Serie B

16/a giornata di ritorno sabato 01.05.2021 anziché martedì 20.04.2021

17/a giornata di ritorno martedì 04.05.2021 anziché sabato 24.04.2021

18/a giornata di ritorno venerdi’ 07.05.2021 anziché sabato 01.05.2021

19/a giornata di ritorno lunedi’ 10.05.2021 anziché venerdì 07.05.2021

Le gare delle ultime due giornate di campionato saranno disputate in contemporanea, “salvo poter comunque essere disputate in più blocchi, nel caso non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le gare”.

Playoff e Playout Serie B: le nuove date

Cambia anche il calendario dei playoff e dei playout. Di seguito le nuove date