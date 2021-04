Una settimana bollente per la Roma di Fonseca, una tegola pesante è emersa per l’allenatore Fonseca proprio in queste ore.

Per la Roma si prepara un trittico di partite molto complesso, addirittura proibitivo considerando gli avversari che i giallorossi si troveranno di fronte. La squadra giallorossa, infatti, dovrà affrontare nel turno infrasettimanale l’Atalanta, in quello che è una sorta di scontro diretto ma anche probabilmente l’ultima chiamata per puntare ad un posto in Champions League.

Poi il Cagliari, sfida delicatissima visto che i sardi sono in lotta per non retrocedere. L’ultima vittoria contro il Parma ha dato nuova linfa all’ambiente rossoblu, ma tutto questo ovviamente dovrà essere seguito da altri risultati concreti, ed anche contro i capitolini si proverà a portare punti a casa.

E poi il match clou, la semifinale d’andata di Europa League contro il Machester United, impegno al quale la stessa dirigenza giallorossa tiene molto e che ovviamente rappresenta un passo decisivo nella stagione dei ragazzi di Fonseca. Eppure, proprio per l’allenatore, non arrivano buona notizie dall’infermeria.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, brutte notizie per Fonseca: si ferma Pedro

Fonseca, infatti, spera di avere larga parte dell’organico disponibile per le prossime sfide, per poter avere larga possibilità di scelta ma anche per ruotare gli uomini in una settimana bollente. Di fatto si giocherà ogni tre giorni, e la necessità per l’allenatore è proprio quella di poter contare su più giocatori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Sarri sta già immaginando come rilanciarsi

Ma la brutta notizia, stavolta, arriva per il reparto offensivo. Pedro, infatti, ha riscontrato una lesione di primo grado al flessore destro. Un problema che dovrebbe tenerlo fermo dieci giorni – secondo quanto riporta Sky Sport – dunque impedendogli di prendere parte anche alla prossima sfida di Europa League.

Una brutta batosta per Fonseca, soprattutto considerando la grande esperienza di Pedro anche a livello internazionale. Il giocatore si è allenato a parte negli ultimi giorni, e gli esami di queste ore hanno riscontrato il problema muscolare.