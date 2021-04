Lo storico programma televisivo di Mediaset ha seguito le vicende calcistiche della settimana e ha deciso di “premiare” Andrea Agnelli.

Settimana rovente per il calcio europeo, che ha visto nascere e poi sfumare un possibile “colpo di stato” promosso da 12 fra i più grandi club europei, i quali hanno tentato di creare un nuovo torneo, la Superlega, fallendo miseramente in meno di 48 ore.

Dopo la proclamazione della nascita del nuovo campionato a inviti, al quale le 12 società fondatrici (fra le quali figuravano Inter, Milan e Juventus) avrebbero avuto diritto di partecipazione a prescindere, pochi si sarebbero aspettati una reazione così forte e decisa da parte di tutte le entità che compongono il mondo del pallone. Se le risposte di UEFA e FIFA potevano essere previste, non altrettanto si può dire di quelle arrivate dalle altre società, dagli allenatori, dai giocatori e soprattutto dai tifosi.

Tapiro ad Agnelli: la Superlega si è dimostrata un totale fallimento

Una valanga di critiche rivolte al “Torneo dell’élite” che ha spinto le fondatrici a battere in ritirata rinunciando al progetto, chiedendo in alcuni casi anche scusa. Fra le squadre prese maggiormente di mira c’è la Juventus, promotrice di primo piano della Superlega. A farne le spese il presidente della Vecchia Signora, attaccato su tutti i fronti: prima da Ceferin, presidente dell’UEFA, poi dai tifosi (avversari e non).

Sono molti a chiedere “la testa” di Andrea Agnelli, intesa come dimissioni. Una settimana complicata la sua, che sembra però lontana dall’essere finita. Nei pressi dello Stadium è stato infatti avvistato un camioncino che trasportava un Tapiro d’Oro gigante. Il premio, consegnato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia e divenuto un classico della televisione italiana, pare essere destinato proprio al presidente Agnelli. Come avrà reagito? Lo scopriremo presto.