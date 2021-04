Andrea Pirlo potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il rapporto tra il Campione del Mondo del 2006 ed i bianconeri potrebbe finire in anticipo.

Non è sicuramente un buon momento per la Juventus. Oltre ai risultati negativi in campionato, i fatti della Superlega delle ultime quarantotto ore non hanno di certo fatto dormire sogni tranquilli ad Andrea Agnelli, la cui posizione resta in bilico. Nonostante le smentite da parte della società, il numero uno del club bianconero potrebbe lasciare la poltrona da presidente. Qualora lasciasse il timone del club, la posizione di Andrea Pirlo potrebbe essere in bilico più che mai.

Calciomercato Juventus, Flick per il post Pirlo

E’ dalla Germania che provengono gli ultimi rumors attorno all’allenatore della Juventus. Secondo quanto riferito da ‘Sportbild.de’, per il post Pirlo i bianconeri guardano in Bundesliga. A fine stagione, infatti, Hans Flick lascerà il Bayern Monaco: la notizia è già ufficiale da qualche giorno.

L’attuale tecnico del club bavarese è in cima alla lista dei desideri, anche se ha già ricevuto un’offerta da parte della Federcalcio tedesca per sostituire Low sulla panchina della Germania. In ogni caso, però, bisognerà risolvere il contratto col Bayern, in scadenza solo nel giungo del 2023. Il suo ingaggio con i bavaresi si aggira attorno agli 8 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe garantirgli.