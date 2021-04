Alle 20.45 in programma l’ultimo match di questo turno infrasettimanale di Serie A, scendono in campo Napoli e Lazio.

La corsa Champions si fa sempre più agguerrita, ed ogni scontro diretto tra i club interessati ha il valore di una finale. Il peso specifico dei punti in palio è enorme, e dà l’idea di quanto vincere rappresenti l’unica cosa che conta soprattutto quando di fronte si ritrovano squadre che inseguono il sogno di poter raggiungere una delle prime quattro posizioni, e dunque giocare il prossimo anno la massima competizione europea.

Stasera al Napoli di Gattuso è data l’occasione di chiarire in maniera netta e decisa cosa vuol fare da grande. La distanza con l’Atalanta quarta in classifica resta considerevole (4 punti) quando ci troviamo a pochi mesi dalla fine del campionato. Ecco perchè ad oggi sembra necessario dare un segnale chiaro per mostrare a tutte le rivale dove si vuol arrivare da qui alla fine della stagione.

Di fronte, però, c’è proprio una delle squadre chiamate in causa nella corsa Champions. La Lazio di Inzaghi, va specificato, si trova in una posizione di ritardo rispetto ai partenopei ed in generale quel quarto posto tanto sognato. I punti di distacco dall’Atalanta sono 6, dunque 2 dal Napoli. Vincere allo Stadio Diego Armando Maradona darebbe modo ai biancocelesti di scavalcare gli avversari, e riproporsi in maniera netta e decisa nella corsa europea. Si prospetta, dunque, un clima davvero incandescente in quel di Fuorigrotta dove si gioca un vero e proprio spareggio per la corsa alla Champions.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Lazio, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo Manolas Koulibaly Hysaj; Fabiàn, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

LEGGI ANCHE >>> Attento Napoli: una clausola blocca Italiano allo Spezia

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, A. Pereira, Fares; Correa, Immobile.