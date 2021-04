#CeferinOut è l’hashtag creato dai tifosi juventini che spopola sul web: tifosi scatenati contro il presidente Uefa

“Amici Gobbi mi servono un migliaio di retweet oppure twittate #CeferinOut e rafforziamo la tendenza #CeferinOut“: questo è quanto scrive l’account @AvvBiancoNero che nella bio si descrive “Avvocato forse perché juventino dalla nascita. Illeciti registrati”.

A spalleggiare gli juventini, anche tifosi di altre di altre formazioni coinvolte, come quelli del Milan

L’ #ACMILAN avrà sempre decine di milioni di tifosi nel mondo. Ogni milanista dovrebbe ribellarsi a questo modo di porsi rispetto a CLUBS che hanno fatto e fanno la storia del calcio!#CeferinOut#HalaMadrid#ViscaBarca #ForzaMilan #uefa#SuperLegue pic.twitter.com/ZcMD8RO5sL — 9️⃣Marco Van Shevchenko7️⃣ (@KingLebronKobe1) April 23, 2021

Il tweet-storm si sta scatenando in questi minuti, con i tifosi bianconeri soddisfatti di veder crescere a migliaia il numero di tweet a sostegno

Almeno nelle tendenze siamo in zona Champions e #Ceferin non puó farci nulla…. TIÈ 😎#CeferinOut pic.twitter.com/wTAblriXyf — RiD ThE RoCk®️ (@RidTheRock) April 23, 2021

#CeferinOut, su twitter tutti contro il patron Uefa

Mentre scriviamo, i tweet sono arrivati quasi a ventimila, una scia irrefrenabile di che coinvolge anche i tifosi del Real Madrid e nascono dalle parole di Aleksander Ceferin all’Associated Press’. “Continuavo a pensare che le persone non potessero mentire così tanto: se avessero voluto farlo, non avrebbero tenuto la riunione dell’ECA venerdì scorso. Il modo in cui hanno operato è stato il peggiore possibile. Il giorno peggiore è stato sabato, perché ho capito che si trattava di un vero tradimento, che alcune persone ci avevano mentito per anni”.

“È stato abbastanza strano perché non sapevo cosa sarebbe successo esattamente il giorno successivo. Poi ho ricevuto una telefonata da tre o quattro club che dicevano: ‘Siamo terribilmente dispiaciuti ma dobbiamo decidere, altrimenti siamo fuori’. Domenica, quando mi sono svegliato, ero sicuro di me, ero molto fiducioso di affrontare il problema e risolverlo”: queste le parole che hanno scatenato il tweet-storm.