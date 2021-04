Come riporta Repubblica, il Milan starebbe valutando Maignan del Lille come eventuale sostituto di Donnarumma

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 1-2, il Milan ha solo tre punti di vantaggio sul Napoli quinto. I rossoneri, lunedì prossimo, sfideranno la Lazio in un match fondamentale per le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League.

La dirigenza del Milan sta anche progettando la prossima stagione: é di ieri la l’ufficialità del rinnovo di Ibrahimovic. Maldini e Massara devono risolvere anche la situazione spinosa Donnarumma, il cui contratto il prossimo 30 giugno. Sul giovane portiere c’è da registrare il forte della Juventus che non sarebbe più convinta di Szczesny.

Il Milan guarda in Francia

La situazione contrattuale tra il Milan e Donnarumma resta complicata. Raiola ha rifiutato 7,5-8 milioni di euro netti a stagione offerti dalla società rossonera. Come riporta il quotidiano ‘Repubblica’, il Milan avrebbe già individuato il sostituto di Donnarumma in Mike Maignan del Lille.

Il portiere, classe 1995 e con il contratto in scadenza nel 2022, è cresciuto nelle giovanili del PSG, ma dal 2015 si è trasferito nel Lille ed è considerato tra i migliori portieri della Ligue 1. Maignan è stato anche accostato al Tottenham che pensa di sostituire Lloris dato per partente. Il Lille vorrebbe 20 milioni di euro per cederlo, ma l’affare si potrebbe chiudere tra i 15 e 18 milioni.