Spunta il sole all’orizzonte per la Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso ritrova quattro membri della rosa per il match col Cagliari.

La Roma di Paulo Fonseca può tornare a sorridere. I giallorossi sono al lavoro per la trasferta di Serie A 2020/2021 contro il Cagliari di Semplici. Spunta il sole all’orizzonte per la squadra capitolina che ritrova ben quattro membri della propria rosa.

Roma, i convocati di Fonseca

In vista della sfida contro il Cagliari e per l’impegno di Europa League contro il Manchester United, match valido per la semifinale di Europa League, può tornare a sorridere Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso ha diramato la lista dei convocati per la gara contro i sardi in programma domani alle ore 18:00.

I tre difensori Smalling, Kumbulla, Spinazzola e l’attaccante El Shaarawy sono tornati a disposizione del tecnico e tornano convocabili. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Fuzato;

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Smalling, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola;

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villare, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan;

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Perez, El Shaarawy.