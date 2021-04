Genoa-Spezia finisce 2-0. I rossoblù conquistano la vittoria e battono la squadra di Italiano allo stadio Luigi Ferraris.

Genoa-Spezia finisce 2-0 dopo novanta minuti di gioco. Il match delle ore 15:00 del trentatreesimo turno di Serie A 2020/2021 finisce a favore della squadra di Davide Ballardini. Decisive sono le reti di Scamacca, subentrato nella ripresa al posto di Pandev, e di Shomurodov.

Genoa-Spezia, la sintesi

Il Genoa parte forte in apertura di match e passa in vantaggio poco prima della mezz’ora di gioco con Goran Padev. La rete dell’attaccante macedone, però, viene annullata dall’arbitro Manganiello dopo un check con il VAR per un fallo di Destro sul portiere Provedel.

Nella ripresa il subentrato Scamacca riporta i genoani in avanti nel risultato. Al minuto 62 Zappacosta va via sulla sinistra e calcia verso la porta di Provedel: la respinta dell’estremo difensore dei liguri è maldestra e finisce sui piedi di Scamacca che non deve fare altro che appoggiare il pallone in rete. A pochi minuti dal fischio finale il raddoppio porta la firma di Shomurodov che batte Provedel al minuto 86. Esulta Ballardini che sale momentaneamente al tredicesimo posto in classifica generale a quota 36 punti; passo falso dello Spezia che resta bloccato a quota 33 punti in elenco.

Serie A, la classifica

Inter 76

Milan 66

Atalanta 65

Juventus 65

Napoli 63

Lazio 58*

Roma 55

Sassuolo 49

Sampdoria 42

Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Genoa 36**

Fiorentina 33

Spezia 33**

Torino 31*

Benevento 31

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 15

* Una partita in meno

** Una partita in più