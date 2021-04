Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail in cui parla delle punizioni per i club della Superlega

Non tutti hanno agito allo stesso modo e non tutti verranno puniti in egual misura. Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, minaccia sanzioni differenti per i dodici club coinvolti nella nascita della Superlega. Intervistato dal ‘Daily Mail’, Ceferin distingue i sei club inglesi, i primi ad allontanarsi dalla neonata competizione con tanto di comunicati ufficiali e qualcuno anche di scuse, come l’Arsenal, da tutti gli altri.

In modo particolare, ritiene Juventus, Real Madrid e Barcellona i veri club responsabili. Il numero uno della Uefa usa anche l’arma dell’ironia: “Credono che la terra sia piatta e pensano che la Superlega esista ancora” le sue parole, chiaro riferimento alle recenti dichiarazioni di Florentino Perez, secondo cui la Superlega non è mai ‘morta’, semplicemente è stata sospesa in attesa di riorganizzarsi.

Uefa, le parole di Ceferin

Ceferin divide i dodici club in tre gruppi in base alle sanzioni previste: i sei club inglesi, i primi a ritirarsi, quindi Milan, Inter e Atletico Madrid, infine Juventus, Real Madrid e Barcellona. “Tutti saranno responsabili – dice – ma vedremo in che modo. Deve essere chiaro che ognuno è responsabile in modo diverso. Ora è troppo presto per parlare di quale sanzione attueremo”.

Di sicuro, a quanto pare, i club coinvolti dovranno affrontare una penalità e potrebbero anche essere banditi dalla prossima Champions League, un rischio più elevato per i tre club ancora iscritti alla Superlega. Uno scenario che avrebbe del clamoroso e nel quale, come detto, non dovrebbero essere coinvolte le sei società inglesi. Ma su questa ipotesi, Ceferin non si esprime: “Noi non possiamo fingere che non sia successo nulla” la sua sintesi. In attesa di novità.