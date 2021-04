Alle 20.45 spazio all’ultimo match di questa domenica di Serie A, scendono in campo l’Atalanta di Gasperini ed il Bologna di Mihajlovic.

Per l’Atalanta la corsa Champions si fa assolutamente difficile da gestire. Sono tante, infatti, le rivali che si stanno facendo sotto e cosi la Dea dovrà tirare fuori gli artigli per provare a tenere botta e tenersi stretto un quarto posto che ad oggi è insidiato da tante squadre, in primis il Napoli di Gennaro Gattuso. La verità è che la squadra nerazzurra potrebbe puntare anche ad un bottino ben più sostanzioso, visto che il Milan è ormai ad un passo. Arrivare dietro l’Inter, al secondo posto, sarebbe un risultato importantissimo per i nerazzurri, che migliorerebbero ancora la posizione dello scorso anno, ed alzarebbero anche l’asticella dell’attenzione.

La verità, però, è che stasera di fronte c’è una squadra decisamente ostica come il Bologna. I ragazzi di Mihajlovic sono ormai ad un passo dalla soglia dei 40 punti, quella notoriamente necessaria a conquistare la salvezza. Al momento, però, serve l’ultimo step decisivo per poter mettere una pezza importante sulla permanenza in Serie A. Ne sono consapevoli i giocatori cosi come l’allenatore. Lo stesso Sinisa ha dichiarato più volte di aver raccolto meno rispetto a quanto meritato nel corso del tempo, e cosi anche stasera il Bologna proverà a portare a casa una vittoria che darebbe grande sostanza a questo finale di stagione per i felsinei.

Atalanta-Bologna, le probabili formazioni

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti, Maehle; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.