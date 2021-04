Serie A, concluse le gare delle ore 15:00 del trentatreesimo turno di campionato. Fiorentina-Juventus 1-1, Inter-Hellas Verona 1-0.

Si sono concluse da pochi secondi le gare delle ore 15:00 del trentatreesimo turno di Serie A 2020/2021. Fiorentina-Juventus finisce 1-1; 1-0 tra Inter ed Hellas Verona. La formazione di Andrea Pirlo pareggia allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro i viola di Beppe Iachini. Ad aprire le danze è Dusan Vlahovic al minuto 29, poco prima della mezz’ora: l’attaccante punisce Szczesny con un cucchiaio direttamente dal dischetto del calcio di rigore. In apertura di ripresa la risposta bianconera è affidata a Morata che pareggia definitivamente i conti al minuto 47. L’Inter, invece, non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro l’Hellas Verona nel primo tempo. Nei secondi quarantacinque minuti di gioco ci pensa Darmian a siglare il gol vittoria.

Serie A, finite le gare dell 15:00

Un punto per parte per Fiorentina e Juventus: Iachini e Pirlo si spartiscono il bottino. I viola salgono a quota 34 punti, al quattordicesimo posto in classifica; la Juventus, invece, fallisce il sorpasso al Milan di Stefano Pioli e raggiunge i rossoneri, impegnati domani contro la Lazio, a quota 66 punti.

L’Inter di Antonio Conte ringrazia Darmian e consolida il primato in classifica: i nerazzurri volano a quota 79 punti in classifica generale. Quarta sconfitta consecutiva per gli scaligeri che restano bloccati a metà classifica a quota 41 punti.

La classifica

Inter 79**

Milan 66

Juventus 66**

Atalanta 65

Napoli 63

Lazio 58*

Roma 55

Sassuolo 52**

Sampdoria 42**

Verona 41

Udinese 39**

Bologna 38

Genoa 36**

Fiorentina 34**

Spezia 33**

Torino 31*

Benevento 31**

Cagliari 28

Parma 20**

Crotone 18**

* Una partita in meno

** Una partita in più