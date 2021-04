Il giornalista Giancarlo Padovan a Sky Sport ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del tecnico della Juve Andrea Pirlo

Tra la rincorsa alla qualificazione Champions e la questione Superlega, sono settimane calde per tutto l’ambiente juventino. La Juventus è ancora in competizione per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione ed ha solo 2 punti sul quinto posto occupato dal Napoli.

Nonostante la vittoria della Supercoppa e la finale di Coppa Italia da disputare contro l’Atalanta, la Juve non sta attraversando una stagione facile sia per l’eliminazione agli ottavi di Champions League ad opera del Porto che per i risultati poco convincenti in Serie A. Il giornalista Giancarlo Padovan a ‘Sky Sport’ ha analizzato il lavoro compiuto da Andrea Pirlo e si è soffermato anche sul futuro dell’ex giocatore:

“Questa Juve ha una rosa più forte rispetto all’anno scorso”

“Pirlo? Non sa cosa fare. La Juventus ha una macchina che ha più cavalli rispetto all’anno scorso e gli serve un buon meccanico. La squadra di quest’anno è più forte rispetto a quella che aveva a disposizione Sarri. Se non dovesse andare in Champions, la carriera di Pirlo sarà compromessa. La scelta più giusta sarebbe stata quella di cominciare ad allenare l’Under23 bianconera”.

La Juventus sfiderà quest’oggi, alle 15, la Fiorentina in un match fondamentale per entrambe squadre. I viola sono ancora impegnati nella lotta salvezza e la squadra di Pirlo non può più permettersi passi falsi.