Arek Milik sta segnando con una certa continuità da quando è a Marsiglia: su di lui iniziano a muoversi diversi club europei

Cinque gol in Ligue 1 da quando si è trasferito: questo lo score di Arek Milik con la maglia del Marsiglia, un rendimento, in termini realizzativi, che ha confermato le impressioni italiane sul bomber polacco. Ora l’attaccante cresciuto nell’Ajax ha mercato: oltre alla Juventus, ci pensa il Paris Saint-Germain. Leonardo cerca un centravanti che possa sostituire Icardi o Kean e l’ex Napoli sembra essere il profilo giusto.

L’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’ rivela i dettagli di questo intreccio che coinvolgerebbe anche la Juventus. Da tempo il club bianconero era sulle tracce di Milik, giocatore apprezzato già quando era al Napoli. Ora, se il Psg dovesse anticipare i bianconeri, la Juve potrebbe virare proprio su Kean o, ancora, su Icardi, altro calciatore da tempo nel mirino della società di Agnelli.

Milik tra Juventus e Psg

Una cosa è certa: Milik, che era andato a Marsiglia per rilanciarsi, non ha sprecato tempo. Le ottime prestazioni e i gol realizzati hanno convinto diversi club a puntare su di lui. Quello che l’attaccante polacco sperava di ottenere. Col Napoli, era rimasto in tribuna gli ultimi sei mesi. A Marsiglia ha ritrovato gol, sorrisi e morale. In estate dovrà decidere dove andare. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

Il suo destino è legato a quello di Kean, che il Psg potrebbe non riscattare dall’Everton. A quel punto l’ex Juventus, che per Ancelotti è cedibile, potrebbe tornare in Italia, magari alla Juventus, con Morata che rischia di non essere riscattato dall’Atletico Madrid. Sta per cominciare un interessante valzer che coinvolgerà le punte.