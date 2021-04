Vittoria importante per l’Udinese che infligge ben quattro reti alla squadra di Filippo Inzaghi. Sanniti in piena lotta salvezza

E’ da pochi minuti terminata la gara delle 12.30 tra Benevento ed Udinese. La squadra friulana esce dal Vigorito con tre punti che sanno tanto di salvezza. Ottima prestazione dei bianconeri che battono i sanniti con il risultato di 2-4.

L’Udinese parte subito alla grande, portandosi in vantaggio con Molina al 4′ dopo un assist al bacio di De Paul. Il Benevento rimane frastornato per un po’, ma al 16′ Glick, su azione da calcio d’angolo, impegna Musso in una parata importante. Gli ospiti raddoppiano al 31′ con Arslan, su assist di Pereyra, con un bel tiro a giro. La squadra di Inzaghi non si arrende e al 34′ si guadagna un rigore con Lapadula poi realizzato da Viola.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Un bellissimo secondo tempo

La ripresa inizia come il primo tempo, ovvero con il gol dell’Udinese. Ancora un De Paul illuminante, al 49′, che serve dal limite dell’area Stryger Larsen, tenuto in gioco da Dabo, che con un colpo di testa batte di nuovo Montipò. Al 61′ Bonifazi ferma un lanciato Lapadula. Sul corner seguente, gran parata di Musso su Ionita. La partita è bellissima e il Benevento sfiora più volte il gol con Gaich, Iago Falque e ancora Ionita. Gli ospiti colpiscono il palo con Pereyra al 69 ‘ e al 73′ Braaf sigla, dopo una grande azione, il quarto gol per la squadra di Gotti. Il Benevento è una squadra che non si arrende mai e all’83‘ riaccorcia il risultato con Lapadula. I sanniti ci provano anche negli ultimi minuti, ma non riescono più a riaprire la sfida.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’ennesimo ritorno di fiamma per De Paul

L’Udinese ottiene 3 punti che la portano a 39 e ad un soffio dalla salvezza. Sconfitta che brucia per il Benevento che ha solo 3 punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo, in attesa del match tra i sardi e la Roma che si terrà oggi alle ore 18.00. Ecco la classifica

CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 76, Milan 66, Atalanta 65, Juventus 65, Napoli 63, Lazio 58*, Roma 55, Sassuolo 52**, Sampdoria 42**, Verona 41, Udinese 39 **, Bologna 38, Genoa 36**, Fiorentina 33, Spezia 33**, Torino 31*, Benevento 31**, Cagliari 28, Parma 20**, Crotone 18**.

** = una partita in più, *= Una partita in meno.