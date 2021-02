Secondo il Corriere Fiorentino, la Fiorentina vuole De Paul: l’avversario più temuto nel match con l’Udinese

Domenica, alle 15, sul terreno della Dacia Arena, si affronteranno Udinese e Fiorentina: due squadre con una stagione al di sotto delle aspettative, costrette ancora a provare a staccarsi definitivamente dalle zone più calde della classifica.

Un match, dove, però, non mancheranno i contenuti tecnici di valore: ovviamente, gran molte delle attese sono riversate su Rodrigo De Paul. L’argentino resta il faro dei friulani ed anche l’uomo mercato più intrigante che possa vantare la dirigenza bianconera, la stessa che da anni fa le barricate per resistere alle offerte per il gioiello argentino. Finora, per l’ex Racing e Valencia sono arrivati 5 gol e 3 assist, la consolidata fascia di capitano sul braccio ed i fari puntati di mezza Serie A che non smette di pensare al classe ’94 come ad una grandissima occasione. L’apprezzamento dell’Inter è storico, così come più volte anche il Napoli ha manifestato gradimento.

Fiorentina-De Paul: la rinascita di un amore

La Fiorentina è stata la squadra più vicina a De Paul: quasi 40 milioni messi sul tavolo da parte del club di patron Commisso per provare a cancellare le resistenze friulane. Poi, i soliti balletti di mercato, qualche botta e risposta poco conciliante e la strada verso l’Arno che sembrava sfumata.

Come riporta il Corriere Fiorentino, la società gigliata è pronta a tornare all’assalto dell’argentino per la prossima stagione, per programmare un organico più strutturato e competitivo. Tra Fiorentina e Premier League, al momento, sembra molto complesso che De Paul resti un’altra stagione ad Udine.