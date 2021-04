Daniele De Rossi è finalmente risultato negativo al COVID-19 ed è tornato a casa, come testimonia la foto condivisa dalla moglie sui social.

Bellissime notizie giungono per Daniele De Rossi. L’ex calciatore simbolo della Roma e della Nazionale italiana è risultato positivo al coronavirus circa un mese fa, di rientro dagli impegni con l’Italia per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Tutto si è verificato all’indomani della positività di un membro dello staff di Mancini, rientrato repentinamente in Italia a causa di un problema all’orecchio, poi dimostratosi essere un sintomo del COVID-19.

De Rossi negativo al COVID-19, è tornato a casa

Per De Rossi le settimane sono state lunghe e complicate, infatti ha necessitato di un ricovero presso lo Spallanzani di Roma, in seguito al diagnostico di una polmonite. Pur essendo sempre rimasto sotto controllo, l’ex giocatore è andato incontro a difficoltà respiratorie.

Tuttavia a dare notizia del recupero del romano, finalmente negativo al coronavirus, è stata Sarah Felberbaum: “37 giorni dopo”. Ha scritto ciò sui social la moglie di De Rossi, condividendo una foto abbracciata all’ex calciatore. L’attuale collaboratore di Mancini finalmente è tornato a casa e la commozione negli occhi della sua partner dimostrano tutta la paura e anche il sollievo per un periodo così lungo e complicato.

