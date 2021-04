Alle 20.45 è in programma l’ultimo posticipo di questo lunedì di Serie A, allo Stadio Olimpico scendono in campo Lazio e Milan.

La 33^ giornata di Serie A si chiude con un vero e proprio match clou, che mette in campo punti fondamentali per la corsa Scudetto. Di fatto, quello tra Lazio e Milan è un vero e proprio scontro diretto, con due compagini che sono chiamate a dare tutto in campo per centrare quello che è l’unico obiettivo possibile per continuare a tenere il passo, ovvero la vittoria. Vietato sbagliare, sia per i capitolini che rischiano di scivolare troppo lontani dal quarto posto, sia per il Milan che rischia addirittura di perdere la terza posizione col Napoli impegnato in contemporanea contro il Torino.

Una situazione delicata per entrambe, anche se la squadra di Stefano Pioli rischia seriamente di buttare alle ortiche quanto fatto nel corso degli ultimi mesi. I rossoneri sono stati primi per diverso tempo, salvo farsi scavalcare definitivamente dall’Inter che ad ora viaggia velocissima verso la conquista dello Scudetto. Ma per il Milan c’è addirittura il rischio di finire fuori dalla zona Champions, con Napoli e Juventus che ad oggi spingono fortissimo e l’Atalanta che si è già presa il secondo posto in classifica. Per la Lazio, invece, vincere oggi significherebbe avvicinare il Napoli e farsi sotto in maniera decisa per la Champions.

Lazio-Milan, le probabili formazioni