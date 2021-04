Dal Brasile: Inter sull’uruguiano De Arrascaeta del Flamengo, che interessa anche al Torino. Il club di Rio chiede 20 milioni

Dal Brasile arriva la notizia di un interesse dell’Inter per il centrocampista del Flamengo Giorgian De Arrascaeta. Il calciatore, nel giro della nazionale uruguaiana, sarebbe visto come possibile alternativa a Christian Eriksen nel ruolo di mezzala tecnica.

Le buone prestazioni del danese avrebbero infatti convinto la dirigenza nerazzurra a cercare un rincalzo più che un titolare, come potrebbe essere Rodrigo De Paul. E questo anche per una questione di costi.

Anche il Torino su De Arrascaeta del Flamengo

Come spiega ‘Bolavip’, il Flamengo avrebbe però richiesto non meno di 20 milioni di euro per lasciare partire uno dei suoi uomini di punta (suppergiù la cifra sborsata dal club rubronegro per acquistare Gabigol proprio dai meneghini).

La stessa fonte riporta poi che l’Inter non sarebbe la prima squadra italiana a interessarsi al calciatore, che sarebbe monitorato con attenzione anche dal Torino di Urbano Cairo.

Lo stesso De Arrascaeta, comunque, si troverebbe bene con la squadra di Rio De Janeiro (con cui ha vinto una Copa Libertadores e due campionati brasiliani) e non spingerebbe assolutamente per essere ceduto in Europa.