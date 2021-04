Lutto per Gonzalo Higuain. Sua madre Nancy Zacarias è scomparsa prematuramente quest’oggi. La donna era da tempo malata.

Non ce l’ha fatta la madre di Gonzalo Higuain. Nancy Zacarias non ha più resistito nella dura battaglia contro il cancro e si è spenta oggi, come hanno annunciato diversi media argentini tra cui ‘La Nación’. Nel 2016 la donna aveva subito un’operazione per provare a migliorare la sua situazione clinica. Recentemente il calciatore ex Napoli aveva rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano ‘La Nación’ a proposito dello stato di salute di sua madre: “Sta bene, prego sempre per lei. E’ ancora un momento difficile, ma lei è come un toro. Starà bene”.

Lutto Higuain, morta sua madre Nancy

Viene a mancare una figura fondamentale per l’attaccante argentino. La donna era stata fondamentale anche nel percorso calcistico di Gonzalo Higuain. L’attaccante, qualche anno fa, era deciso a smettere di giocare a calcio visto l’aggravarsi delle condizioni di salute di sua madre.

La donna, però, aveva chiesto al figlio di non smettere ed aveva riportato nel calciatore la voglia di proseguire. Proprio in quell’occasione Higuain fu costretto a rendere pubblica la situazione, che inficiò anche sulle prestazioni sportive: “Stavo per smettere – disse – quando ho scoperto la malattia di mia madre, volevo stare con lei”.