Mentre la Juventus si interroga sul presente e il futuro di Pirlo, Buffon è chiamato a decidere il suo: cinque club sulle sue tracce

Giornate di riflessioni per la Juventus. La Champions sta fuggendo via e per i bianconeri è il momento di capire cosa accadrà in futuro. Da Paratici a Pirlo, passando per Ronaldo e Dybala, tutti sono in bilico. Tra questi c’è anche Gianluigi Buffon: contratto in scadenza, ma voglia di continuare a giocare nonostante i 43 anni. Proprio quella voglia che potrebbe portarlo a lasciare nuovamente la Juventus.

Buffon vuole un ultimo anno da protagonista, aspira ad un’annata conclusiva da titolare e non da riserva a cui ogni tanto è concesso un posto in campo. Per esaudire il suo desiderio, c’è la possibilità di andare nuovamente all’estero. In Italia Gasperini ha spento la pista Atalanta ed allora per Buffon c’è l’ipotesi di fare le valigie per un anno lontano dalla Serie A.

Juventus, cinque club su Buffon: tutti all’estero

Come si legge su ‘TuttoSport’ sono cinque le squadre che hanno mostrato interesse per Buffon. L’idea del portiere è chiudere da titolare e possibilmente disputando una competizione europea. Le possibilità non mancano: c’è la possibilità di volare in un ambiente caldo come quello greco dell’Olympiacos o quello, forse ancora più caldo, del Galatasaray e degli stadi turchi.

Dalla Turchia al Portogallo e alla suggestione di chiudere lì dove Ronaldo ha iniziato: lo Sporting CP. E poi la Bundesliga con le sirene dell’Eintracht Francoforte o un’esperienza in Ucraina con la Dinamo Kiev pronto ad affidargli la difesa dei propri pali. Tocca ora a Buffon decidere.