Lionel Messi lascerà Barcellona? Pronta una proposta che potrebbe far vacillare il futuro dell’argentino in terra catalana.

Il futuro di Lionel Messi desta di sicuro grande interesse in tutta Europa. Il presidente Laporta sta lavorando alacremente per convincere l’argentino a restare in terra catalana, magari provando a rinforzare la rosa blaugrana con l’arrivo di campioni che possano nuovamente creare grande appeal attorno al numero 10 argentino. Perdere Messi sarebbe un colpo pesante per tutto l’ambiente, e proprio per questo la dirigenza vorrebbe evitare l’addio di uno dei giocatori più rappresentativi della storia di questo club. Eppure, nel corso degli ultimi mesi le indiscrezioni sono state tante. Si sono inseguite inizialmente voci di addio, per poi finire su binari pronti a certificare la sua permanenza.

La verità è che la situazione è molto confusa. Da un lato Messi probabilmente resterebbe a Barcellona anche convinto dal neo presidente Laporta e quelli che sono i piani per rinnovare ma soprattutto rinforzare la squadra. Da un altro lato è vero anche che l’idea di trovare nuovi stimoli stuzzica l’argentina. Allora che si fa? Chiaro che, con un club disposto ad un sacrificio economico importante, l’addio può diventare concreto.

Messi, addio al Barcellona? Il Psg fa sul serio

Tra i club che starebbero monitorando con grande attenzione la situazione di Lionel Messi c’è di sicuro il Paris Saint Germain. Il club francese, infatti, non è un mistero che sia fortemente interessato all’attaccante argentino, e propri per questo rappresenta uno dei maggiori indiziati per accaparrarsi le prestazioni dell’argentino.

Le ultime indiscrezioni parlano di un club, quello francese, pronto a fare davvero sul serio per l’attaccante. Secondo quanto rivelato da ‘TNT Sports Brasil’, ed in particolare dal giornalista Marcelo Bech (che diede la notizia del passaggio di Neymar al Psg), il club parigino avrebbe strutturato un vero e proprio piano per portare via Messi dal Barcellona.

Il Psg, infatti, sarebbe disposto a mettere sul piatto un contratto da due anni con opzione per il terzo, proposta che starebbe facendo gola alla pulce.