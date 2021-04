Il possibile esonero di Pirlo e il potenziale ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus potrebbero rivoluzionare le strategie di mercato dei bianconeri in vista della prossima stagione

Punto interrogativo sul possibile futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Come evidenziato nelle ultime ore, l’attuale tecnico della Juventus potrebbe dire addio a fine stagione. Una rivoluzione che potrebbe coincidere con il ritorno di Allegri. Un ritorno voluto fortemente da Agnelli, ma anche da tutta la proprietà bianconera.

Un ritorno che potrebbe concretizzarsi a prescindere dal possibile addio di Agnelli alla presidenza bianconera. Punti interrogativi che verranno sciolti nel corso delle prossime settimane. La certezza, almeno per il momento, è che difficilmente la Juventus proseguirà il suo percorso con Pirlo in panchina, a prescindere dalla possibile qualificazione alla prossima Champions League.

Dybala resta alla Juventus con il ritorno di Allegri

La Joya resterà alla Juventus in vista della prossima stagione in caso di ritorno di Allegri. L’ex tecnico bianconero, di fatto, punterà con forte decisione sull’attuale numero 10, mentre, come riportato dalle ultime indiscrezioni, potrebbe essere Cristiano Ronaldo a lasciare i bianconeri al termine della stagione. L’attaccante portoghese libererebbe i bianconeri dal faraonico ingaggio da 31 milioni di euro e permetterebbe alla società bianconera di incassare circa 30 milioni di euro dalla cessione del suo cartellino.

Non solo Dybala, la Juventus potrebbe decidere di confermare anche Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe restare a Torino di fronte al rinnovo del prestito con l’Atletico Madrid, prestito che potrebbe concretizzarsi di fronte a un’offerta cash da 10 milioni di euro. La Juventus, in chiave acquisti, potrebbe valutare anche un possibile affondo su Icardi o addirittura su Kean, con quest’ultimo pronto a lasciare Parigi per far ritorno a Torino.