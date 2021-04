Qualificazione Champions a forte rischio e qualche perplessità in vista del futuro. La sensazione è che il mercato del Milan partirà dalla ricerca del nuovo centravanti: tripla ipotesi in vista dell’estate

Vlahovic al Milan per affiancare Ibrahimovic in vista della prossima stagione: potrebbe essere questo il piano dei rossoneri a prescindere dalla prossima qualificazione in Champions League o Europa League. L’attuale attaccante della Fiorentina difficilmente rinnoverà il suo contratto con la Viola. Porte aperte al suo addio, ma attenzione alla super valutazione da circa 45-50 milioni di euro pronta a frenare l’entusiasmo rossonero.

Vlahovic potrebbe crescere all’ombra di Ibrahimovic rappresentandone una valida alternativa quando chiamato in causa. Non è escluso che i due attaccanti possano anche giocare insieme con il passaggio al 4-3-1-2 con Calhanoglu alle loro spalle. Vlahovic primo obiettivo, ma non tramonta neanche la suggestione Belotti, il quale sarebbe pronto ad aprire concretamente al suo addio al Torino.

Vlahovic al Milan: il piano rossonero e Belotti prima alternativa

Vlahovic prima ipotesi e Belotti prima alternativa all’attaccante serbo. E’ chiaro che il Milan tenterà l’affondo per un nuovo centravanti. L’attaccante del Torino, come accennato, potrebbe decidere di lasciare i granata a fine stagione a prescindere dalla salvezza o possibile retrocessione. L’ex Palermo vorrebbe giocare anche in Europa e il nuovo progetto rossonero potrebbe convincere il giocatore a dire sì.

In chiave cessioni, invece, non è escluso che per finanziare il colpo Vlahovic o Belotti, il Milan possa decidere di dire addio a Leao. L’attaccante portoghese piace parecchio in Premier League e ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. Possibile addio anche per Donnarumma, sempre più lontano dal rinnovo contrattuale con il club rossonero.