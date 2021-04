L’attaccante del Reims Dia interessa al Napoli per il calciomercato estivo: sul francosenegalese ha messo gli occhi pure la Fiorentina

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha cominciato a rivolgere lo sguardo sulle proprie strategie. I partenopei pensano alla maniera attraverso cui migliorare la propria rosa. “La Gazzetta dello Sport” ha parlato dell’interesse degli azzurri per il difensore dell’Atletico Madrid Francisco Montero, in prestito al Besiktas in questo momento, club al quale è arrivato a titolo temporaneo ma con diritto di riscatto. Il ventiduenne spagnolo si è trasferito in Turchia a settembre e da quel momento ha collezionato 17 presenze tra tutte le competizioni. La “rosea” si è soffermata soprattutto su Boulaye Dia.

Calciomercato Napoli, concorrenza della Fiorentina per l’attaccante Boulaye Dia del Rems

“La Gazzetta dello Sport”, a proposito delle mosse di mercato del Napoli, ha riferito l’interesse per Boulaye Dia. I partenopei sarebbero dunque intenzionati a pescare ancora in Francia, dopo aver prelevato Victor Osimhen dal Lilla durante la scorsa estate. Sulle tracce dell’attaccante, che ha il doppio passaporto francese e senegalese (ha debuttato con quest’ultima nazionale a ottobre 2020, conquistando finora 3 apparizioni e nessun gol), ci sarebbe anche la Fiorentina del presidente Rocco Commisso che si guarda intorno anche in virtù di un possibile addio di Dusan Vlahovic.

L’attaccante francosenegalese è esploso in questa stagione, dopo che nella scorsa aveva già dimostrato di aver cominciato a prendere confidenza con il gol in Ligue 1 (7 in 24 apparizioni prima della sospensione definitiva del campionato causata dalla pandemia da Covid).

Il calciatore è in scadenza a giugno 2022 pertanto potrebbe essere ceduto durante la prossima sessione di mercato. Il Reims altrimenti dovrà tentare di rinnovare l’accordo per non correre il rischio di perderlo a zero tra poco più di un anno. Dia è giugno nel club biancorosso nel 2018, proveniente dal Jura Sud.

L’attaccante di Oyonnax classe 1996 ha siglato 14 reti in questa stagione in 32 partite di Ligue 1. Dia ha firmato anche una doppietta nell’unica gara in cui è sceso in campo in Coppa di Francia.