Brutte notizie per la Roma di Fonseca da Old Trafford. Ben due infortuni in meno di mezzora per la squadra giallorossa.

La Roma in questi minuti si sta giocando una fetta molto importante della propria stagione. Il match contro il Manchester United, infatti, rappresenta un’occasione estremamente ghiotta per i ragazzi di Fonseca. Quella capitolina è di fatto l’unica compagine italiana ancora in corsa in ambito europeo, il che conferisce ai giallorossi onore ma anche responsabilità. Ne è consapevole la squadra, cosi come il suo allenatore, ma dal campo dell’Old Trafford non arrivano buone notizie.

Pronti, via e già è emerso il primo infortunio che tiene in apprensione propri il tecnico giallorosso. A farsi male è stato Jordan Veretout, uno dei leader di questa squadra e di fatto uno dei giocatori sui quali Fonseca punta di più per gli equilibri della sua squadra. Eppure, il giocatore francese è stato vittima di un infortunio dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, lasciando cosi orfana la sua squadra di uno dei veri leader.

Roma, tripla tegola e guai grossi

L’infortunio di Veretout è una brutta batosta per l’allenatore. Un problema muscolare, quello al quale sarebbe andato incontro il centrocampista giallorosso. Jordan, in seguito ad uno scatto, si è prontamente fermato buttando la palla in rimessa laterale. Il giocatore evidentemente ha subito capito di non poter proseguire la partita, e cosi lo stesso Fonseca è corso subito ai ripari.

Cosi il tecnico giallorosso ha prontamente sostituito Veretout con Gonzalo Villar. Da capire, ovviamente, quelle che sono le condizioni del centrocampista e la reale entità dell’infortunio. La verità, al momento, è che Fonseca ha dovuto fin da subito andare incontro ad una tegola pesante. E contro il Manchester United di sicuro non rappresenta un buon segnale.

Ad accentuare il momento negativo dei giallorossi anche l’infortunio a Pau Lopez, in seguito ad un tuffo in occasione su una conclusione da fuori di Pogba. Problemi alla spalla e portiere costretto ad uscire, al suo posto dentro Mirante. Insomma, per Fonseca una serata cominciata davvero male.

E come se non bastasse, la la squadra giallorossa si è ritrovata addirittura con un terzo infortunio: a farsi male è stato anche Spinazzola a ridosso del 40′, sostituito da Bruno Peres. Un situazione al limite del paradossale.