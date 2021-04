Un rinnovo a sorpresa, quello che potrebbe palesarsi da qui alla fine della stagione in casa Inter. Il club sta valutando proprio in questi giorni.

Con la vittoria dello Scudetto, per l’Inter si preparerà un’estate di fuoco. In particolare il mercato potrebbe rappresentare la vera sfida alla quale soprattutto la dirigenza (al netto di tutte le beghe interne) dovrà far fronte. Non sarà facile rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, soprattutto se questa – come molto probabile – andrà a laurearsi campione d’Italia. Ed allora sono già diverse le indiscrezioni che si inseguono già da diverse settimane.

Eppure, anche le questioni interne andranno sciolte prossimamente. Il rinnovo di Lautaro, infatti, è uno degli aspetti principale sui quali il club sta puntando ed ha necessità di risolvere in breve tempo. In coppia con Lukaku, l’argentino rappresenta un patrimonio per il club ed ovviamente la volontà è quella di proseguire l’avventura insieme.

Va detto che, ovviamente, sono tante le riflessioni. La dirigenza, in un momento di sofferenza economica legata alla pandemia, non ha intenzione di spendere oltremodo sul mercato. Ed allora si sta cercando di capire se anche internamente si possano trovare nuove soluzioni.

Inter, un rinnovo a sorpresa per Conte

Insomma, la possibilità di trattenere qualcuno o di rivedere qualche situazione interna, potrebbe essere una valida soluzione per il futuro. Tra quelli che dovrebbero andare via, c’è anche Ashley Young. L’esterno inglese ha collezionato 31 presenze totali in nerazzurro quest’anno, condite anche da tre assist.

Di fatto, il 35enne si è dimostrato una valida alternativa per Antonio Conte e sembra possibile possa arrivare anche ad un accordo a sorpresa per restare a Milano. Lo riporta il Daily Mirror, che spiega come inizialmente il futuro di Young sembrava destinato al ritorno al Watford, squadra da dove praticamente è cominciato la sua carriera.

In questi giorni, però, l’Inter starebbe seriamente pensando di rinnovare il suo contratto (in scadenza) ancora per un altro anno. Soluzione che ovviamente sarebbe gradita anche da Conte, che potrebbe contare ancora su un giocatore di esperienza ed affidabilità.