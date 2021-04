Daniele Adani, opinionista di Sky Sport, a Bobo Tv su Twich ha detto la sua sulla rimonta del Napoli di Gattuso

Il Napoli è stato autore di una rimonta importante in campionato. Gli azzurri sono terzi in classifica a pari punti con Juventus e Milan e a -2 dall’Atalanta seconda e sono padroni del proprio destino a cinque giornate dal termine del campionato.

Dopo le tantissime critiche subite nei mesi scorsi, Gattuso è riuscito a rimettere in riga la squadra per la rincorsa Champions. Il Napoli si è ripreso anche perché ha recuperato uomini importanti come Mertens ed Osimhen. In molti si stanno chiedendo se i partenopei avessero lottato per lo scudetto se non avessero avuto così tanti infortuni.

Il pensiero di Adani sul Napoli

Daniele Adani, opinionista di Sky Sport, alla ‘Bobo Tv’ su Twich ha espresso il suo pensiero: “Il Napoli di Gattuso? Se togliamo quando aveva a disposizione solo 11-13 giocatori, ha disputato grandi partite. Puoi amare Conte o Gasperini, ma i risultati hanno dato ragione a Gattuso. Tolti quei tre mesi dove era c’erano tantissimi infortunati, il Napoli avrebbe lottato per lo Scudetto“.

Il Napoli domenica prossima sfiderà il Cagliari in un match fondamentale per entrambe le squadre. Infatti, i sardi sono impegnati nella corsa salvezza dove hanno 31 punti insieme a Benevento e Torino. Molte indiscrezioni di mercato darebbero per certo l’addio di Gattuso al Napoli, ma adesso in casa partenopea si è concentrati sul raggiungimento dell’obiettivo Champions.