De Laurentiis incontrerà Gattuso dopo il Verona, la qualificazione in Champions potrebbe trattenere il calabrese sulla panchina del Napoli

In casa Napoli tiene banco la questione Gennaro Gattuso. Il futuro del tecnico calabrese, in scadenza a giugno con i partenopei, è tutt’altro che scritto. Gli ultimi risultati, infatti, sarebbero all’origine di un ripensamento da parte di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto scrive “Il Mattino” nell’edizione odierna, l’allenatore di Corigliano Calabro potrebbe ancora restare sulla panchina del Napoli e dunque rinnovare il suo contratto.

Gli azzurri sono tornati ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. In questo momento, Insigne e compagni sono al terzo posto in compagnia di Juventus e Milan e sembrano avere un calendario più agevole rispetto alle altre due impegnate anche nello scontro diretto della 35esima giornata. Le chance di qualificazione alla massima competizione europea per club ha dunque portato a riflettere il presidente De Laurentiis.

Napoli, Gattuso può restare: in programma un incontro con De Laurentiis dopo il match con l’Hellas Verona

Il rapporto tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis è piuttosto complicato tuttavia il presidente è convinto degli ultimi risultati ottenuti dal Napoli, uscito prematuramente dall’Europa League a causa delle tante defezioni accusate nel tratto più duro della stagione. Ecco allora che non è da escludere che alla fine Gattuso possa anche rinnovare il suo contratto con i partenopei. Di sicuro, le parti si siederanno intorno a un tavolo per parlare, un confronto nel quale si esamineranno diverse situazioni. La riunione tra i due ci sarà dopo Napoli–Hellas Verona dell’ultima giornata. A quel punto, con il campionato terminato e la certificazione o meno dell’obiettivo Champions, De Laurentiis e Gattuso parleranno.

Per il tecnico calabrese non sarebbe neppure da escludere l’opzione Juventus per la successione di Andrea Pirlo.

Nelle ultime cinque giornate, Insigne e compagni affronteranno il Cagliari in casa mentre poi faranno visita allo Spezia. Nel turno infrasettimanale torneranno al “Maradona”, dove arriverà l’Udinese. Infine, nella penultima giornata, i partenopei faranno visita alla Fiorentina prima di concludere in casa contro la formazione di Ivan Juric.