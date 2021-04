In casa Juventus non è finita la ricerca di un attaccante che possa soddisfare Andrea Pirlo. Uno degli obiettivi potrebbe essere già sfumato.

La ricerca spasmodica di un attaccante in casa Juventus è cominciata ormai da diverso tempo. L’arrivo di Morata ha di fatto creato una sorta di tappo che, però, non ha di fatto fermato in maniera definitiva i sondaggi della dirigenza bianconera. Si farà il possibile, soprattutto in estate, per provare a regalare ad Andrea Pirlo un attaccante di spessore che possa andare ad aumentare lo spessore della rosa. La verità è che, al momento, proprio del reparto offensivo bianconero si hanno poche certezze. Lo stesso Morata non è certo che resti alla fine della stagione, ed il futuro di Cristiano Ronaldo è avvolto in un alone di mistero. Il portoghese, di fatto, starebbe seriamente cercando un modo per lasciare Torino, al netto di quella che possa essere la volontà del club di trattenerlo o meno.

Ecco perchè ad oggi la Juventus si guarda intorno, sonda terreni e prova a capire quale possa essere l’elemento ideale al quale affidare l’attacco bianconero. Un nome sembra essere emerso in maniera in questi mesi, e porta direttamente in Olanda. Donyell Malen, infatti, è uno dei giocatori su quali la dirigenza juventina sta facendo grosse valutazione. Giovane promettente, che in Eredivisie sta stupendo tutti.

Juve, su Malen la minaccia concreta del Liverpool

La Juventus sarebbe disposta a mettere le mani sul 22enne olandese in maniera concreta già la prossima estate. I 25 gol messi a segno questa stagione (di cui 5 in Europa League) e ben 9 assist, sono dei biglietti da visita importante che avrebbero convinto i piani alti della Vecchia Signora.

Eppure, proprio in queste ore sembra sia arrivato un sorpasso forte, che andrebbe a rovinare i piani del club bianconero. Secondo quanto riportato da Voetbal International, ci sarebbe stato l’inserimento molto forte da parte del Liverpool. I reds, insomma, avrebbero sorpassato la Juventus ma anche il Barcellona (altro club molto interessato) per l’attaccante del Psv Eindhoven.