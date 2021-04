Sky sta inviando una mail agli abbonati: “Dal 1° luglio al 30 settembre per te il costo si azzera” si legge nella comunicazione

Il pacchetto Sky Calcio gratis agli abbonati: questa la comunicazione che gli abbonati Sky stanno ricevendo in queste ore. In particolare, sta arrivando una comunicazione via mail che recita: “Al momento, il contesto rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative per garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione – si legge –. Dal 1° luglio al 30 settembre per te il costo di Sky Calcio si azzera. In questa situazione di incertezza, abbiamo deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre. A tal fine, per questi tre mesi, senza che tu debba fare nulla, dedurremo dal tuo canone mensile dell’abbonamento, inclusivo di Sky Calcio, la somma di 15,20 euro”.

La politica di Sky: situazione di incertezza, calcio gratis

Sky trasmetterà gli Europei, con la diretta di tutte le gare: dalla prossima stagione, inoltre, ci saranno la Serie B ed i campionati stranieri. Ma, agli utenti sarà lasciata libertà di scelta. “Non appena la situazione di incertezza si sarà definitivamente risolta, ti forniremo tempestivamente le informazioni relative a tutte le competizioni che potrai trovare nel pacchetto Sky Calcio. Se non riusciremo ad offrirti il solito pacchetto Sky Calcio e volessi comunque lasciarci, potrai farlo senza costi, anche se hai promozioni attive, con le modalità e i tempi che avremo cura di comunicarti”, così si conclude la comunicazione.

Questo avviene dopo che Sky ha perso i diritti sulla Serie A a favore di Dazn: ma, ancora pendono situazioni legali, anche se Dazn, ormai, si sente pronta a garantire il servizio per le prossime tre stagioni del nostro massimo campionato. Resta da capire quali saranno le azioni che metterà in campo il nuovo detentore dei diritti del campionato di A.