Alle 18 in programma il secondo anticipo di questo sabato di Serie A. Allo stadio Ezio Scida scendono in campo Crotone ed Inter.

Due destini già segnati, ai due capi di una classifica che va delineandosi in maniera molto chiara. Per l’Inter di Antonio Conte lo Scudetto si avvicina sempre di più, e sembra davvero difficile pensare che ci possa essere una squadra in grado di mettere in discussione il tricolore che finirà nella mani del ragazzi di Antonio Conte. La classifica parla chiaro e vede le inseguitrici tremendamente distanziate e vittime di un rendimento non particolarmente continuativo nel corso del tempo. Il Milan, in particolare, addirittura parte stia attraverso una sorta di crisi, che evidentemente costringe i rossoneri a guardarsi più alle spalle, con il timore che qualcuno possa sopraggiungere addirittura rubando il secondo posto o, nella peggiore delle ipotesi un piazzamento Champions.

L’Inter, dunque, continua la sua corsa apparentemente inarrestabile. Di fronte, oggi, c’è un Crotone che allo stesso modo appare ormai spacciato. La squadra di Serse Cosmi, insomma, attende soltanto la matematica per sancire una retrocessione che non si è riusciti ad evitare. O meglio, la situazione appare questa ed anche in questo caso sembra davvero difficile cambiare le carte in tavola. C’è, però, la volontà di lasciare un segno chiaro in Serie A, ed ecco perchè anche contro una compagine contro l’Inter i calabresi non avranno nulla da perdere e proveranno il tutto per tutto per mettere in campo una bella figura.

Crotone-Inter, le probabili formazioni