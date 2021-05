Intervento del giornalista de “La Gazzetta dello Sport” su canale 8 per parlare dell’eventualità di un arrivo di Spalletti a Napoli.

Con la stagione che volge al termine, ci sarà come sempre chi festeggia e chi invece dovrà riflettere su ciò che non ha funzionato. Una volta che si sarà fermato il calcio giocato (almeno per quanto riguarda i club), il mercato ci terrà compagnia fino alla ripresa delle ostilità.

Ad aggiungere un po’ di pepe alla prossima sessione di compravendita di calciatori ci sarà il ballo delle panchine, difficile da definire come un comune valzer visto il ritmo sfrenato con cui si susseguono le voci su probabili cambi alla guida di molte squadre, soprattutto le più blasonate. Nessuno, a parte Conte e Gasperini, sembra avere in tasca la certezza della conferma: Pioli sta soffrendo una parte finale di stagione disastrosa con il Milan che rischia oggi di non qualificarsi alla Champions League; Pirlo è additato come uno dei principali responsabili della stagione deludente della Juventus; Fonseca sembra da tempo non avere futuro nella nuova Roma e la figuraccia di Manchester non depone a favore della sua causa; Simone Inzaghi sembra pronto per una nuova avventura.

Il Napoli sembra destinato a separarsi da Gattuso, indipendentemente dai risultati

Ultimo ma non ultimo, il Napoli. La società gestita da Aurelio De Laurentiis è da mesi alla ricerca di un allenatore che possa prendere il posto di Gattuso per la prossima stagione, a prescindere dal risultato che il mister calabrese riuscirà a raggiungere. I rapporti fra l’ex Milan e il presidente non sono ottimali e anche una parte della piazza napoletana sembra non essere soddisfatta dalla qualità del lavoro di Gattuso. Il nome più caldo per la successione è quello di Luciano Spalletti, e a darne conferma è stato oggi un giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Mimmo Malfitano, intervenuto a ‘Canale 8’. Malfitano ha dichiarato che l’unica cosa che manca fra De Laurentiis e Spalletti è l’accordo economico, ma i contatti sono talmente ben avviati e frequenti che dirigenza ed allenatore futuro discutono già di possibili cambi e rinforzi per la rosa degli azzurri.

Malfitano ha anche aggiunto che il mister toscano finirà con l’accettare l’offerta di ADL e del Napoli, per il semplice fatto che la voglia di tornare in pista è molta e non si vedono all’orizzonte proposte alternative. La distanza fra domanda e offerta sarebbe di 1,5 milioni di € sull’ingaggio, con De Laurentiis pronto a pagare 2,5 milioni a fronte di una richiesta di 4 milioni.