Alle 12.30 spazio al primo match di questa domenica di Serie A. Allo Stadio Olimpico scendono in campo Lazio e Genoa.

Per la Lazio di Inzaghi è il tempo delle certezze, di quelle necessarie per arrivare all’obiettivo finale. La corsa Champions vede ancora protagonista la squadra biancoceleste, che dovrà ora giocarsi il tutto per tutto per non perdere terreno sulle squadre che la precedono. Ad oggi il Napoli e la Juventus distano cinque punti, una distanza non impareggiabile che va ovviamente necessita di un percorso netto e senza sbavature. La squadra capitolina, infatti, non può più sbagliare se vuole concretamente restare legata al treno Champions e sperare di poter agguantare l’obiettivo da qui fino alla fine.

E cosi oggi allo stadio Olimpico arriva il Genoa, squadra che ha ormai quasi raggiunto l’obiettivo stagionale rappresentato dalla salvezza. Quei 36 punti sono vicini alla fatidica soglia dei 40, quelli che notoriamente vengono definiti necessari per dirsi concretamente salvi. Al Grifone, dunque, manca davvero pochissimo ma ogni occasione persa può rappresentare un rischio concreto. Ecco perchè anche contro una compagine sulla carta più forte, come la Lazio, la squadra rossoblu dovrà scendere in campo con la consapevolezza di dover dare tutto per conquistare tre punti che potrebbero risultare decisivi nell’economia di classifica.

Lazio-Genoa, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Masiello; Goldaniga, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Scamacca, Destro.