Alle 15 spazio a ben tre match di questa domenica di Serie A. Allo Stadio Diego Armando Maradona scendono in campo Napoli e Cagliari.

In quel di Fuorigrotta si gioca una sfida importante, di quelle che possono decidere le sorti di un’intera stagione, da una parte o dall’altra. Il Napoli di Gattuso è in piena corsa Champions, e l’obiettivo finale è ovviamente quello di finire tra le prime quattro in classifica. Gli azzurri hanno un calendario tutto sommato non particolare complicato da qui alla fine, ma servirà grande freddezza soprattutto contro squadre sulla carta più che abbordabili, ma che avranno grandi motivazioni legate agli obiettivi finali. Certo, di stimoli ne ha anche la compagine partenopea che, dopo una fase della stagione decisamente complicata, ha la possibilità di chiudere riportato i tifosi nell’Europa che conta. Servirà, però, evitare qualsiasi passo falso che potrebbe far crollare il castello proprio in questa fase finale della stagione.

Dall’altra parte, però, c’è il Cagliari che ne avrà di sicuro di grandi motivazioni. La corsa salvezza si fa sempre più agguerrita, e proprio la compagine sarda si trova in questo momento a pari punti con Benevento e Torino. Tutte a 31 punti, con i sanniti che hanno giocato ieri ed i granata che hanno due partite in meno (questo weekend e la gara da recuperare con la Lazio). Insomma, per il Cagliari la sfida è proprio contro il Benevento, e vincere oggi vorrebbe dire staccare i campani e portarsi fuori dalla zona rossa della classifica.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Cagliari, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte sorride allo Scudetto ma sbotta in tv: arriva il chiarimento

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.