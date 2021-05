Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Alla Dacia Arena scendono in campo Udinese e Juventus.

In casa Juventus la corsa Champions assume delle dimensioni sempre più considerevoli, soprattutto adesso che i bianconeri hanno la possibilità di farsi sotto in maniera cosi decisa. I pareggi di Napoli ed Atalanta di oggi, danno modo alla Juventus di poter rosicchiare dei punti importanti, e che potrebbero cambiare drasticamente il volto della classifica di Serie A. Un momento decisivo, quello di oggi, che permetterà ad Andrea Pirlo di scacciare via i fantasmi di una stagione fallimentare, potendo cosi mettere dentro una vittoria fondamentale per conquistare quella Champions che ad oggi rappresenta l’obiettivo principale di questa stagione.

Di fronte c’è una squadra che ha ancora poco da chiedere a questa stagione. L’Udinese, infatti, ha ormai conquistato i punti che dovrebbero essere necessari per la salvezza, l’obiettivo conclamato per questa stagione. Eppure, 39 punti sono tanti ma saranno abbastanza? Questo è il dubbio di Luca Gotti, e per questo i friulani non dovranno farsi sfuggire nessuna delle occasioni che si presenteranno per portare punti a casa. Guai a pensare che la stagione sia già finita, anche perchè da dietro le altre spingono e la lotta salvezza si fa sempre più agguerrita.

Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Scuffet; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra, Okaka.



Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.