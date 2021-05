Il direttore sportivo del Borussia Dortmund si espone sulla questione Haaland, dichiarando che resterà anche l’anno prossimo.

Sono moltissime le discussioni che coinvolgono Erling Braut Haaland da quando, nella stagione 18/19, quando vestiva la maglia del Salisburgo ed aveva solo 18 anni, è esploso come una bomba sul mondo del calcio, che da allora è rimasto stordito dal talento norvegese. I racconti e i gossip su quelle che potrebbero essere le sue squadre future sono continui.

Potenza fisica devastante, 1.94 m di velocità e forza, oltre alla voglia di primeggiare e di fare gol vista solamente nei grandi attaccanti del presente e del passato. Caratteristiche le sue che l’hanno trascinato presto nell’élite dello sport dove non ha affatto sfigurato: oggi, dopo una stagione al Borussia Dortmund caratterizzata da 25 reti in 26 partite di Bundesliga (per ora), a cui vanno aggiunti 10 gol segnati in Champions League in 8 partite, il suo valore di mercato supera nettamente i 100 milioni.

Nonostante la stagione deludente del Borussia, Haaland ha confermato i suoi numeri incredibili

Non male per un ventenne, ormai desiderato da tutti i top club, anche quelli (tanti) che non se lo possono permettere. Si è parlato nei mesi di un salto in avanti per Haaland, con voci che raccontavano di futuri trasferimenti al Real Madrid o al PSG, fino a quelle che lo indicavano come successore di CR7 all Juventus. Trattare con Raiola, suo procuratore, non è mai facile, se a questo aggiungi la solidità della società che ne detiene il cartellino ecco che acquisire i servizi della punta più calda nella scena mondiale diventa davvero complesso.

L’intervento del direttore sportivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, è solo l’ultimo tassello di una storia che è lontana dall’essere finita, ma di sicuro conferma che i tedeschi non intendono lasciarsi sottrarre uno dei più grandi talenti degli ultimi decenni senza lottare: “Resterà al Borussia Dortmund anche il prossimo anno“, ha dichiarato a ‘Sport1’. Che dite, proviamo ad interpretare?