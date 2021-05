L’attuale dell’Inter, Antonio Conte, continua a glissare sul suo futuro. A Sky Sport l’allenatore pugliese avrebbe potuto togliere i dubbi a tutti, ma il suo futuro continua ad essere incerto come non mai.

Antonio Conte può finalmente esultare. La sua Inter vince il campionato e conquista lo scudetto numero 19, fermando l’egemonia della Juventus. Il tecnico dei nerazzurri, dopo il pomeriggio di festa, è stato ospite ‘virtuale’ degli studi di ‘Sky Sport’. Ecco quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente satellitare: “Il mio futuro? Abbiamo pensato tanto al presente, era troppo importante riuscire a portare la barca in porto”.

Inter, Conte sul suo futuro

Poi prosegue: “Era troppo importante riportare lo scudetto all’Inter dopo tanti anni. Il presidente adesso è qui, mancano ancora quattro partite alla fine del campionato. Voglio godermi il momento adesso, nelle vittorie passate mi sono goduto questi momenti troppo poco. Ora voglio godere, è un risultato sudato insieme a tutti gli altri”.

“Ci sarà poi il tempo per parlare del futuro e per capire la situazione e provare ad organizzarci. Bisogna vedere cosa ne viene fuori. Non voglio che qualcuno disturbi la nostra felicità”.

Insomma, è un Conte che, giustamente, ancora vuole rilassarsi e godersi i frutti del duro lavoro stagionale. Ma perchè evitare a prescindere di dare un segnale su quel che sará il suo futuro prossimo all’Inter?