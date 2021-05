La Roma di Paulo Fonseca perde e pregiudica la corsa Champions. Fonseca analizza gli errori dei giallorossi nel post gara.

La Roma di Paulo Fonseca è in crisi più che mai. Il tecnico giallorosso è intervenuto nel post partita di Sampdoria-Roma ai microfoni di ‘Sky Sport’. Ecco quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente satellitare dopo la sconfitta contro Claudio Ranieri: “Rapporto tra me e la squadra? E’ un momento difficile. La sconfitta con il Manchester influisce. E’ un momento”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, Fonseca a Sky

Poi continua: “Risolvere la stagione puntando sull’Europa League? Stavamo lottando su entrambi i fronti fino a marzo. Non credo di aver mollato troppo presto. Oggi giocavamo senza giocatori, mancavano giocatori difficili da sostituire. E’ stato difficile gestire tanti problemi e tante partite. Poi è successo quello che è successo”.

LEGGI ANCHE >>> Roma nel baratro, il web esplode contro Fonseca

Sugli infortuni

“Infortuni? Io penso che non sia un problema di allenamento. Il problema è che abbiamo avuto problemi con tanti giocatori, non c’è tempo per preparare bene i ritorni dei calciatori. Penso che abbiamo avuto molti problemi e pochi giocatori disponibili. Io penso che potevamo fare di più. Non abbiamo avuto Smalling, non abbiamo avuto Zaniolo. Con tutti i giocatori a disposizione potevamo fare di più, sarebbe stato più semplice”.