Mourinho alla Roma fa impazzire i tifosi: esplode la gioia giallorossa

Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma: l’annuncio a sorpresa dei giallorossi ha fatto esplodere di entusiasmo i tifosi, scatenando anche reazioni inaspettate da parte della stampa

Mourinho alla Roma come un fulmine a ciel sereno. Il tecnico portoghese sarà il nuovo tecnico dei capitolini in vista del prossimo triennio. I tifosi, dopo aver appreso l’ufficialità dell’addio di Fonseca nelle scorse ore, hanno accolto in maniera del tutto inaspettata il comunicato ufficiale della Roma sull’arrivo in giallorosso dello Special One.

“Daje Josè”, “Portace in Champions”, “Laziale sentite male”: sono questi alcuni dei commenti dei tifosi giallorossi apparsi sotto il post di Mourinho, sul suo profilo instagram, per l’ufficialità del suo passaggio alla Roma. Totale incredulità anche da parte della stampa, sia italiana, sia esterna, ignari della trattativa sottobanco tra il tecnico portoghese e la Roma.

Mourinho alla Roma, le prime reazioni sui social dei tifosi giallorossi

Tifosi della Roma entusiasti e pronti ad abbracciare lo Special One in vista della prossima stagione. La sensazione è che i capitolini metteranno al servizio del nuovo tecnico una squadra esperta, ma pronta a essere rinforzata anche dal punto di vista qualitativo. Ora spazio solamente all’enfasi dell’annuncio ufficiale.

Le prime reazione dei tifosi della Roma su instagram e twitter: esplode la gioia giallorossa

“Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. L'incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico. Daje Roma!”. 💬 𝑱𝒐𝒔𝒆́ 𝑴𝒐𝒖𝒓𝒊𝒏𝒉𝒐 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

