Ryanair lancia una proposta a Mourinho, appena passato alla Roma: “Viaggia con noi, è economico. E non ti servono bagagli per i trofei”

Ha colto la palla al balzo la nota compagnia low-cost Ryanair. Dopo l’annuncio ufficiale di José Mourinho alla Roma per la prossima stagione, l’azienda di Michael O’Leary ha subito pubblicato un tweet in cui propone a José Mourinho di prenotare un volo da Londra a Roma.

Il tutto per la modica cifra di 14,99 sterline: qualcosa che lo Special One riesce a raggranellare probabilmente in neanche un minuto di stipendio.

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.

Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6

— Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021