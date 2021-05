Dal baratro alla totale resurrezione. Il Cagliari punta in maniera decisa alla salvezza: la prossima sfida con il Benevento sarà decisiva sia in chiave presente, ma soprattutto in vista del futuro e delle strategie mercato

Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Benevento in quello che si annuncia come un vero e proprio autentico spareggio salvezza. Semplici si affiderà al solito 3-4-1-2 con Joao Pedro alle spalle del tandem offensivo formato da Pavoletti e Simeone. Cagliari spregiudicato nella tana nel nemico: vincere potrebbe coincidere con la salvezza virtuale in attesa della definitiva matematica. La permanenza in Serie A permetterà ai rossoblù di programmare il presente, ma anche il prossimo futuro.

Occhio al possibile piano cessioni: il Cagliari potrebbe dire addio a due-tre dei suoi big per far cassa e puntare a una totale rivoluzione in vista della prossima stagione. Sarà difficile trattenere Joao Pedro, Nainggolan e Nandez. Il primo piace particolarmente a Fiorentina e Torino. Il centrocampista belga, potrebbe tornare all’Inter prima di analizzare concretamente il suo futuro. Infine, Nandez, potrebbe rientrare nei radar di Inter e Napoli.

Quanto potrebbe incassare il Cagliari dalle cessioni in vista del prossimo mercato

Come accennato, i rossoblù potrebbe dire addio a Joao Pedro e Nandez. Il primo ha una valutazione di circa 15-20 milioni di euro, mentre il secondo, corteggiato da Inter e Napoli, e diverse squadre di Premier League, potrebbe permettere ai rossoblù di incassare circa 30-35 milioni di euro. Parentesi mercato pronta a entrare nel vivo al termine del campionato. Ora testa alla sfida salvezza contro il Benevento e al rush finale in vista delle ultime quattro giornate di Serie A.

Benevento-Cagliari, le probabili formazioni della 35^ giornata di Serie A

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Falque, Caprari, Lapadula

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro; Simeone, Pavoletti