Arturo Vidal lascerà l’Inter? Il giocatore cileno ad oggi è infortunato, ma sul futuro è arrivato già un segnale molto chiaro.

La vittoria dello Scudetto in casa Inter ha dato di sicuro grande entusiasmo a tutto l’ambiente nerazzurro. Un successo importante, che ha testimoniato anche la grande crescita di un gruppo, dando merito al grande lavoro dei Antonio Conte nel corso di questi mesi. Una cavalcata straordinaria, che di certo è andata incontro anche a problematiche rilevanti, come l’eliminazione dall’Europa nella fase a gironi. Detto questo, il gruppo nerazzurro ha dimostrato grande compattezza.

Ci sono stati giocatori in particolare che hanno mostrato di aver raggiunto l’apice di un gran percorso con la maglia nerazzurra. Lukaku, Lautaro ma anche Barella, Hakimi, De Vrij, e gli altri che hanno trascinato tutta la compagine fino alla vittoria del titolo. Insomma, c’è chi davvero ha dato tutto in questa stagione, raccogliendo risultato straordinari.

C’è anche, però, chi non è riuscito a dare tutto. Ci sono stati anche gli infortuni a condizionare la tabella di marcia nerazzurra. Tra quelli che hanno avuto problematiche maggiormente rilevanti, Arturo Vidal ha di sicuro subito tanto in termini di problemi fisici e conseguente scarso rendimento sul campo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Vidal ha già chiarito il futuro

I problemi fisici di Vidal, come detto, ne hanno condizionato inevitabilmente la stagione. Il cileno è ormai fuori da quasi un mese ed il pericolo concreto è quello che la stagione dell’ex Barcellona potrebbe essere già finita. Il problema al ginocchio, infatti, lo tiene sotto scacco ormai da diverso tempo. La speranza espressa anche dallo stesso Conte, è quella di poterlo avere per le ultime giornate, almeno per dargli modo di festeggiare sul campo.

LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo ha deciso dove chiudere la sua carriera

Vedremo. Nel frattempo il futuro del cileno resta un argomento di discussione molto acceso. Al netto di quello che stato un apporto di fatto scarno per la causa interista, da capire se il club vorrà ancora puntare su Vidal. Il giocatore, al momento, non sembra aver dato segnali di insofferenza.

Addirittura, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista avrebbe addirittura rifiutato ben due proposte: Marsiglia e Flamengo, infatti, si sono fatte sotto per provare a portare a casa le prestazioni di Vidal. Il giocatore ha declinato gli inviti, dimostrando un messaggio chiaro: restare all’Inter o magari provare un’ulteriore avventura ad alti livelli.