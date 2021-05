Colpo per la Juventus che è riuscita a battere la concorrenza del Real Madrid e mettere le mani sul calciatore: la conferma del padre

La Juventus ha chiuso un acquisto in ottica futura, battendo anche la forte concorrenza del Real Madrid. Il nuovo gioiellino bianconero ha 16 anni appena compiuti ed ha firmato un contratto triennale. Il nome è Dean Huijsen, difensore olandese in forza al Malaga. Di lui si parla come del nuovo de Ligt, un paragone che ha suscitato l’interesse della società bianconera che alla fine ha deciso di portarlo in Italia. A confermare la buona riuscita della trattativa è stato il padre del giovane calciatore al quotidiano ‘voetbalzone.nl’. Classe 2005, Huijsen ha messo la sua firma su un contratto di tre anni e si appresta a vivere una nuova avventura sotto la Mole.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Juventus, triennale per il baby Huijsen: il nuovo de Ligt

Il sedicenne difensore centrale era finito nel mirino non soltanto della Juventus. Sulle sue tracce, infatti, si era mosso il Real Madrid, ma anche altri club spagnoli come il Siviglia e il Villarreal. Alla fine la scelta è ricaduta sulla società bianconera che, quando il ragazzo ha compiuto i 16 anni, gli ha fatto firmare un contratto di tre anni.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ecco chi possono rubarti Manchester United e Bayern Monaco

Alto 1,91 metri, capace di giocare sia con il destro che con il sinistro, in patria è considerato il nuovo de Ligt. In Spagna dall’età di cinque anni, ora avrà la possibilità di crescere accanto al suo connazionale, sperando un giorno di poter affiancarlo sia alla Juventus che con la Nazionale olandese.